ASRock демонстрирует новую видеокарту Radeon RX 6900 XT OC Formula

ASRock готовит представить новую видеокарту Radeon RX 6900 XT OC Formula. Видеокарта выполнена в черно-зеленом исполнении и с яркой подсветкой. Модель по всей видимости, предназначена для игр на максимальных настройках графики, благодаря заводскому разгону и улучшенному охлаждению.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula получила мощную систему охлаждения в виде массивного радиатора, трех вентиляторов и задней металлической пластине обеспечивающую пассивное охлаждение. Для питания видеокарты есть три 8-контактных разъема PCIe, кроме того есть поддержка DUAL BIOS. Про частоты на данный момент информация отсутствует. Более подробно о видеокарте мы узнаем после официального анонса.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula
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