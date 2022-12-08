ASRock готовит AMD Radeon RX 7900 XTX для СЖО

Многие геймеры с большим нетерпением ожидают релиза видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX, которая должна предоставить достаточно внушительную производительность за вполне разумные деньги. Пользователи понимают, что у NVIDIA видеокарты получились слишком дорогими, так что конкурент сможет отобрать себе часть рынка геймеров мощными и более доступными моделями. Собственно, теперь у нас появились данные, что некоторые компании-партнёры действительно планируют работать в этом направлении, так как в сети появилось изображение модели от компании ASRock под видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX, которая получит систему жидкостного охлаждения. Это, безусловно, будет флагманская видеокарта, но всё равно приятно, что этим занимаются.

Стоит сказать, что сама по себе видеокарта работать не будет — здесь нет никакого встроенного охлаждения, а только пластина с трубками для жидкости. Пользователю необходимо будет включить видеокарту в свой контур системы жидкостного охлаждения, чтобы модель работала, но в итоге это позволит существенно повысить производительность видеокарты в играх и не только. При этом мы не можем сказать, сколько такая видеокарта будет стоить, так как кроме изображений в сети больше ничего нет. Вероятно, флагман такого уровня с такой системой охлаждения будет дорогим удовольствием, так как доступных видеокарт с водоблоком мы не видели, но вопрос насколько она будет дорогой. Если около 1200 долларов, то можно смело брать.