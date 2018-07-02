ASRock начала продавать Radeon Phantom Gaming в ЕС

В первом квартале 2018 года появились слухи о том, что ASRock выпустит свои собственные графические карты. После появилось несколько демонстрируемых тизеров от ASRock, в которых показана новая серия графических ускорителей Phantom gaming, но для кого будут предназначены новые видеокарты?

В апреле были выпущены первые пробные графические карты, однако в то время их выпуск был ограничен в азиатском регионе, что вызвало неприятную дискуссию в Интернете, некоторые говорили, что AMD не разрешит продажу этих карт в ЕС и США. Еще в мае этот слух был опровергнут. Видеокарта ASRock Phantom Gaming станет доступной на следующей неделе, с ожидаемой розничной ценой Phantom Gaming X RX 580 8G OC на 329 евро; RX 570 8G OC будет стоить 319 евро, а RX 570 4G OC будет стоить 295 евро.