ASRock представила новые видеокарты Radeon RX 5700 Challenger

2019-07-21, Автор - Anna; Продукт - ASRock RX 5700 Challenger и RX 5700 XT Challenger; [51]
ASRock представила новую линейку видеокарт Challenger для AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700. Обе новинки имеют пластиковый черный кожух с желтыми и белыми акцентами и поставляются с небольшим заводским разгоном прямо из коробки.

ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger 8G OC имеет базовую тактовую частоту 1650 МГц и игровую тактовую частоту 1795 МГц по сравнению с базовой частотой 1605 МГц и тактовой частотой усиления 1755 МГц на эталонной карте. Точно так же, Radeon RX 5700 Challenger 8G OC имеет 1,515MHz базового тактового и 1,675MHz наддува часы, немного выше опорного 1,465MHz базовой тактовой и 1,625MHz наддува часов.

Решение для охлаждения состоит из четырех 8-миллиметровых медных тепловых трубок, которые отводят тепло от графического процессора к ребристому радиатору. Также стоит отметить двойные 100-миллиметровые вентиляторы и металлическую заднюю панель для дополнительного усиления конструкции. Обе карты имеют длину 281 мм и четыре видеовыхода: HDMI и DisplayPort (x3). Производитель цены пока не озвучил.

Комментарии и отзывы ASRock RX 5700 Challenger и RX 5700 XT Challenger
Шпионское ПО WhatsApp может похищать дан...
Шпионское ПО WhatsApp может похищать данРанее в этом году появились новости о том, что уязвимость в WhatsApp позволяла внедрить шпионское ПО в те...
У Samsung до сих пор нет новой даты запу...
У Samsung до сих пор нет новой даты запуНа прошлой неделе возникли надежды на предстоящую новую дату запуска Galaxy Fold, когда на фотографии был...
Контроллер Stadia не поддерживает Blueto...
Контроллер Stadia не поддерживает BluetoКомпания Google подтвердила во время сеанса AMA в Reddit, что официальный контроллер Stadia не будет подд...
AMD выпустила новую версию драйверов Rad...
AMD выпустила новую версию драйверов RadРанее на этой неделе AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.2, чтобы улучшить ...
Режим инкогнито в Google Chrome станет е...
Режим инкогнито в Google Chrome станет еРежим инкогнито в Google Chrome собирается стать более эффективным. В грядущем обновлении компания заблок...
Мультизарядное устройство FamilyCharger ...
Мультизарядное устройство FamilyCharger Компания ElevationLab анонсировала уникальное зарядное решение для зарядки несколько iPhone, iPad и други...
Скоро выйдет игра PLANTS VS. ZOMBIES 3 н...
Скоро выйдет игра PLANTS VS. ZOMBIES 3 нСтудия PopCap Games, подарившая миру серию Plants vs. Zombies, сообщила, что игра Plants vs. Zombies 3 уж...
Pampers разработала «умные» подгузники ...
Pampers разработала «умные» подгузники Pampers - это первая компания, которая внедрила носимые устройства с новой «подключенной системой ухода» ...


Обзор Verbatim PinStripe. Высокоскоростной USB-накопитель с выдвижной конструкциейОбзор Verbatim PinStripe. Высокоскоростной USB-накопитель с выдвижной конструкцией
Обзор HARPER GHS-X15. Игровая гарнитура с микрофоном и подсветкойОбзор HARPER GHS-X15. Игровая гарнитура с микрофоном и подсветкой
Обзор ORICO Soundplus P9S. Bluetooth-наушники с микрофономОбзор ORICO Soundplus P9S. Bluetooth-наушники с микрофоном
Обзор Defender X181. Акустическая 2. 1 система с Bluetooth Обзор Defender X181. Акустическая 2. 1 система с Bluetooth
Обзор Trust GXT 322C (Jungle Camo). Игровая гарнитура с микрофономОбзор Trust GXT 322C (Jungle Camo). Игровая гарнитура с микрофоном
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Инте...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. ИнтеОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предо...
Предварительный обзор Antec NX400. Круто...
Предварительный обзор Antec NX400. КрутоДавно мечтали о продвинутом корпусе, который не стоит конских денег? Самое время посмотреть на современно...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматы...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматыДавайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчика...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 F...
Предварительный обзор AeroCool SI-5200 FСамое время собрать новую игровую систему и получить удовольствие не только от того, какая она мощная и т...
Dell обновила линейку корпоративных устр...
Dell обновила линейку корпоративных устр17 июля в Москве прошла пресс-конференция Dell Technologies, в рамках которой были показаны новые ключевы...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих по...
Обзор Kitchen Stories. Для начинающих поЯ лично попробовал Kitchen Stories и сейчас могу с уверенностью заявить, что это лучшее приложение, котор...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VGСегодня мы поговорим о новом игровом мониторе ASUS TUF Gaming VG32VQ, который получил массу привлекательн...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27...
Предварительный обзор BenQ PhotoVue SW27Если вы большой ценитель действительно качественных мониторов, то самое время посмотреть на данную модель...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. Очен...
Предварительный обзор Xiaomi Mi A3. ОченСегодня мы поговорим о весьма обсуждаемом в интернете смартфоне Xiaomi Mi A3, который выглядит крайне при...
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor