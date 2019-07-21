ASRock представила новые видеокарты Radeon RX 5700 Challenger

ASRock представила новую линейку видеокарт Challenger для AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700. Обе новинки имеют пластиковый черный кожух с желтыми и белыми акцентами и поставляются с небольшим заводским разгоном прямо из коробки.

ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger 8G OC имеет базовую тактовую частоту 1650 МГц и игровую тактовую частоту 1795 МГц по сравнению с базовой частотой 1605 МГц и тактовой частотой усиления 1755 МГц на эталонной карте. Точно так же, Radeon RX 5700 Challenger 8G OC имеет 1,515MHz базового тактового и 1,675MHz наддува часы, немного выше опорного 1,465MHz базовой тактовой и 1,625MHz наддува часов.

Решение для охлаждения состоит из четырех 8-миллиметровых медных тепловых трубок, которые отводят тепло от графического процессора к ребристому радиатору. Также стоит отметить двойные 100-миллиметровые вентиляторы и металлическую заднюю панель для дополнительного усиления конструкции. Обе карты имеют длину 281 мм и четыре видеовыхода: HDMI и DisplayPort (x3). Производитель цены пока не озвучил.