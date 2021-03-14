ASRock представила видеокарты серии Radeon RX 6700 XT

После официального анонса видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT компания ASRock представила свои видеокарты данной серии. Производитель предлагает три линейки: Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D OC, Radeon RX 6700 XT Challenger Pro OC и Radeon RX 6700 XT Challenger D. Основное отличие видеокарт заключается в дизайне и конструкции системы охлаждения, а также в частотах.

Модель Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D OC единственная из представленных видеокарт с RGB-вентиляторами. Видеокарта оснащена тремя вентиляторами и системой охлаждения Phantom Gaming 3X. Видеокарта как ожидается будет иметь повышенные частоты.

Radeon RX 6700 XT Challenger Pro OC не получила RGB-подсветку. Модель также имеет конструкцию с тремя вентиляторами. Видеокарта отличается минималистичным дизайном в темных тонах. Карта получит заводской разгон.

Более дешевая модель Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB имеет строгий дизайн, карта также выполнена в темных тонах. Производитель использовал двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами. Доступные видеовыходы: три разъема DisplayPort и один порт HDMI. Когда выйдут представленные видеокарты на рынок пока неизвестно.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6700 XT
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