ASRock представила видеокарту Arc A380 Challenger в ITX форм-факторе

Компания ASRock официально представила видеокарту Intel Arc A380 Challenger. Новинка выполнена в компактном форм-факторе ITX, что идеально подходит для SFF-корпусов.

Видеокарта оснащена одним вентилятором и поддерживает его отключение при низкой нагрузке на видеокарту. Для питания видеокарты требуется один 8-контактный разъем питания. Частота графического чипа составляет 2250 МГц. Память обеспечивает пропускную способность 15,5 Гбит/с при 96-битной шине, что дает суммарную пропускную способность 186 ГБ/с. Объем видеопамяти GDDR6 составляет 6 ГБ.

Графический чип оснащен 8 ядрами Xe. Рекомендуемый блок питания для видеокарты 500 Вт. Есть один порт HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 2.0 с DSC. Размеры карты составляют 190 х 124 х 39 мм.

ASRock Arc A380 Challenger продается в Китае за 1299 юаней (192 доллара).