Вслед за версией Taichi, ASRock представила видеокарту Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC.

Видеокарта получила дизайн с тремя вентиляторами, массивным радиатором и стильной металлической пластиной. ASRock Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC оснащена полихромной подсветкой для придания вашей системе уникальности.

RX 6800 Challenger Pro 16G OC имеет 16 Гб видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Модель оснащена всеми новейшими технологиями представленными компанией AMD. Видеокарта поддерживает интерфейс PCI Express 4.0 с высокой пропускной способностью. Тактовые частоты видеокарты еще не объявлены.

Длина видеокарты 305 мм, производитель рекомендует блок питания мощностью около 700 Вт. Для питания видеокарта использует два 8-пиновых разъема. Видеовходы на задней панели предлагают три порта DisplayPort и один разъем HDMI.

Доступность и стоимость модели ASRock Radeon RX 6800 Challenger Pro 16G OC не раскрыты.