ASRock работает над новой версией видеокарты Radeon Phantom Gaming Series Mk2

Совсем недавно на рынке появились видеокарты Phantom Gaming RX580 OC от ASRock, в Азии Xfastest организовали брифинг с несколькими производителями. Среди докладчиков были ASRock, и они продемонстрировали слайды о текущих и будущих планах по выпуску видеокарт.Есть несколько интересных моментов. Во-первых, ASRock будет выпускать видеокарты только от AMD Radeon, так что можете не ожидать выпуска видеокарт с чипами от NVIDIA GeForce. В дорожной карте продукта они демонстрируют активную работу над новыми SKU. Они создали временную линию производства, которая продолжит работать до февраля 2019 года.

ASRock выпустит новые модели своих видеокарт, на слайдах их именовали как серия Mk2 (Марк два). Будет интересно посмотреть, смогут ли они улучшить охлаждение, поскольку их видеокарты на данный момент имеют большой показатель шума.