ASRock выпускает видеокарту Phantom Gaming Radeon 550 2G

AsRock выпустила видеокарту AMD Radeon 550, которая отнесена к семейству Phantom Gaming . Компания реанимировала старую карту для повышение производительности интегрированных графических решений и не более. Radeon 550 2G имеет 2 ГБ памяти GDDR5 с тактовой частотой 1750 МГц (эффективная 7000 МГц) на 64-битной шине, работающего на 512 потоковых процессорах.

Режим OC разгоняет тактовую частоту видеокарты до 1230 МГц, а память - до 7038 МГц. Входы / выходы имеют 1x двухканальный разъем DVI-D, 1x порт HDMI 2.0b и 1x DisplayPort 1.4. TDP мощностью 50 Вт позволяет легко охлаждать в стесненных условиях, а графическая карта не требует контактов питания.