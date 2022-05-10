ASRock выпустила AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6650 XT

Компания ASRock, ведущий мировой производитель материнских плат, видеокарт и мини-ПК, сегодня представила новые продукты серий OC Formula, Phantom Gaming и Challenger на базе графических процессоров AMD Radeon RX 6950 XT, AMD Radeon RX 6750 XT и AMD Radeon RX 6650 XT.

Новые видеокарты используют революционную игровую архитектуру AMD RDNA 2, включают в себя оптимизацию процессов и усовершенствования программного и микропрограммного обеспечения, а также предлагают технологию памяти AMD Infinity Cache с высокой пропускной способностью и малой задержкой, а также сверхбыструю память GDDR6 18 Гбит/с. Они также поддерживают Microsoft Windows 11 и Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), будущие технологии повышения разрешения AMD FSR 2.0 и AMD Radeon Super Resolution, а также другие расширенные функции, обеспечивающие визуально потрясающие игровые возможности с высокой частотой обновления.

Кроме того, видеокарты ASRock Radeon RX 6000 также поддерживают различные эксклюзивные функции, такие как вентилятор с полосатым кольцом, тепловая трубка Ultra-fit, металлический каркас, металлическая задняя панель и технология Polychrome SYNC, обеспечивающие высокую эффективность охлаждения, прочную конструкцию, причудливые светодиодные световые эффекты ARGB и стильный дизайн. Благодаря этим премиальным характеристикам и эксклюзивным функциям видеокарты ASRock Radeon RX 6000 могут полностью удовлетворить потребности геймеров и повысить их игровой опыт.

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