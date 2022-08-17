ASRock выпустила Intel Arc A380 Challenger ITX OC в США

Ожидается, что продажи видеокарт начнутся 22 августа или на следующей неделе, и в настоящее время они доступны для предварительных заказов. Даже сравнивая это с ценами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цена видеокарты намного ниже по сравнению с GUNNIR A380 Photon и ценами JD.com в США на ту же модель ASRock. Видеокарта Intel Arc предлагает большую емкость видеопамяти (6 ГБ против 4 ГБ), кодировщик AV1, который, как показано, превосходит NVIDIA и AMD, поддержку XeSS и трассировки лучей, а также будет поставляться с разогнанным дизайном из коробки. Карта теперь является самым дешевым вариантом начального уровня на 2022 год, который вы можете найти среди таких моделей, как GTX 1630, RX 6400 и RX 6500 XT. В целом производительность более-менее хороша в играх, поддерживающих DX12/Vulkan, но немного ниже в старых играх. В целом, обе карты должны обеспечивать достойную производительность графического процессора для геймеров начального уровня.