ASRock выпустила Intel Arc A380 Challenger ITX OC в США

Всего несколько дней назад ASRock выпустила свою графическую карту Intel Arc A380 Challenger ITX OC на китайском рынке по цене 150 долларов, что было дешевле, чем у большинства розничных продавцов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где указаны карты AMD. Теперь ASRock официально стала первым производителем, выпустившим дискретную видеокарту Intel Arc A380 на рынок США. Видеокарта ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX OC представляет собой специальную конструкцию Mini-ITX с заводским разгоном. Стоит отметить, что эта видеокарта стоит на 10 долларов дешевле, чем видеокарты AMD Radeon RX 6400, которые начинаются со 149,99 долларов, и намного дешевле, чем NVIDIA GeForce GTX 1630, которые начинаются с отметки в 179,99 долларов.

Ожидается, что продажи видеокарт начнутся 22 августа или на следующей неделе, и в настоящее время они доступны для предварительных заказов. Даже сравнивая это с ценами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цена видеокарты намного ниже по сравнению с GUNNIR A380 Photon и ценами JD.com в США на ту же модель ASRock. Видеокарта Intel Arc предлагает большую емкость видеопамяти (6 ГБ против 4 ГБ), кодировщик AV1, который, как показано, превосходит NVIDIA и AMD, поддержку XeSS и трассировки лучей, а также будет поставляться с разогнанным дизайном из коробки. Карта теперь является самым дешевым вариантом начального уровня на 2022 год, который вы можете найти среди таких моделей, как GTX 1630, RX 6400 и RX 6500 XT. В целом производительность более-менее хороша в играх, поддерживающих DX12/Vulkan, но немного ниже в старых играх. В целом, обе карты должны обеспечивать достойную производительность графического процессора для геймеров начального уровня.
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