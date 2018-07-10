ASRock выпустила целую линейку видеокарт AMD

В компании ASRock сообщили, что в ближайшее время не планируют выпускать в свет видеокарты нового модельного ряда AMD. Это значит, что производитель сформировал свой ряд новинок и будет выпускать в свет именно эти модели. Остальные же видеокарты, которые AMD выпустит в ближайшее время, в данный список не попадут. С другой стороны, компания «красных» и не планировала в ближайшие годы выпускать что-то новое, так что переживать не стоит. Скорее всего речь идет о видеокартах нового поколения, которые компания не будет обновлять по каким-то своим причинам. Сейчас продукция производителя выглядит довольно интересно и недорого, так что советуем посмотреть на то, что получилось у ASRock. Одна из самых интересных компаний, особенно если смотреть на новые релизы в этом году.