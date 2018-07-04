ASRock выпустила карту Radeon RX Vega Phantom Gaming X

Недавно мы говорили о том, что компания ASRock планирует выпускать собственные видеокарты. Оказалось, что она не просто планировала, а уже работала над последними штрихами. Уже сейчас видеокарты Radeon RX Vega Phantom Gaming X отправляются в продажу. Это достаточно крутое решение, которое подходит не только для игр, но и для серьезной работы. Выглядит видеокарта вполне привлекательно, плюс производитель сделал неплохую систему охлаждения. Пока что не понятно, почему бренд начал делать видеокарты именно от AMD, ведь у NVIDIA заметно шире рынок и покупают эти модели намного чаще. Но, будем надеяться, что производитель задержится на рынке и покажет хорошие интересные карты. Чем больше игроков на рынке, тем больше шансов на снижение стоимости и адекватную конкуренцию.