ASRock выпустила прошивку для видеокарт серии RX 5600 XT

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - AMD Radeon RX 5600 XT; [54]
Компания ASRock выпустила прошивку для видеокарт серии RX 5600 XT. Прошивка VBIOS обновляет значение памяти и повышает производительность видеокарт AMD Radeon RX 5600 XT с 12 Гбит/с до 14 Гбит/с. Обновление позволяет выжать из видеокарт максимальную производительность. Многие производители советовали использовать прошивку с осторожностью.

Команда ASRock задействовала скорость памяти 14 Гбит/с на видеокартах RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G, RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC и RX 5600 XT Challenger D 6G OC. Прошивка также улучшит игровую производительность. Обновление VBIOS доступно на официальном сайте компании ASRock.

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