ASRock запустила серию видеокарт Radeon RX 5700 Phantom

ASRock, представляет свои новейшие видеокарты серии Phantom Gaming - Radeon RX 5700 XT Phantom Gaming D 8G OC и Radeon RX 5700 Phantom Gaming D 8G OC, использующие 7-нм графические процессоры AMD, серии Radeon RX 5700 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и новейшей поддержкой PCI Express 4.0 в сочетании с выдающимся дизайном с тремя вентиляторами для отвода тепла, великолепными световыми эффектами ARGB и стильной металлической задней панелью. Благодаря всем этим расширенным спецификациям и богатым функциям они, несомненно, предназначены для геймеров, предоставляя незабываемые впечатления от игры в 1440p.