ASUS Compact GeForce GTX 1060 известны характеристики

2018-05-09, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - ASUS Compact GeForce GTX 1060; [171]
Новая карта была замечена под кодом SKU PH-GTX1060-6G, ASUS начала выпуск GTX 1060 6GB, которая имеет небольшой форм-фактор, 18 см.
Основными спецификациями являются видеопамять GDDR5 - 6 ГБ, базовая частота 1,506 МГц, частота в бусте 1,708 МГц и частота памяти 8,008 МГц, ширина шины 192 бит. Выходные интерфейсы DVI-D × 1, HDMI 2.0 b × 2, DisplayPort 1.4 × 1.

Графический процессор: GeForce GTX 1060
Количество CUDA: 1280 ядер
Базовая частота: 1506 МГц
Базовая частота в бусте: 1,709 МГц
Память: 8,008 МГц
Видеопамять: GDDR5 - 6 ГБ
Ширина шины памяти: 192 бит
Интерфейс вывода: DVI-D × 1, HDMI 2.0 b × 2, DisplayPort 1.4 × 1
Интерфейс шины: PCI-Express 3.0 (x16)
Дополнительный источник питания: 6-контактный × 1
Внешние размеры: 183 × 121 × 38 мм
ASUS Phoenix GeForce® GTX 1060 оснащена двойным шарикоподшипником для обеспечения продолжительной жизни карты и эксклюзивной технологией Auto-Extreme с компонентами Super Alloy Power II для превосходной стабильности.


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