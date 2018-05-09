ASUS Compact GeForce GTX 1060 известны характеристики

Новая карта была замечена под кодом SKU PH-GTX1060-6G, ASUS начала выпуск GTX 1060 6GB, которая имеет небольшой форм-фактор, 18 см.Основными спецификациями являются видеопамять GDDR5 - 6 ГБ, базовая частота 1,506 МГц, частота в бусте 1,708 МГц и частота памяти 8,008 МГц, ширина шины 192 бит. Выходные интерфейсы DVI-D × 1, HDMI 2.0 b × 2, DisplayPort 1.4 × 1.

Графический процессор: GeForce GTX 1060Количество CUDA: 1280 ядерБазовая частота: 1506 МГцБазовая частота в бусте: 1,709 МГцПамять: 8,008 МГцВидеопамять: GDDR5 - 6 ГБШирина шины памяти: 192 битИнтерфейс вывода: DVI-D × 1, HDMI 2.0 b × 2, DisplayPort 1.4 × 1Интерфейс шины: PCI-Express 3.0 (x16)Дополнительный источник питания: 6-контактный × 1Внешние размеры: 183 × 121 × 38 ммASUS Phoenix GeForce® GTX 1060 оснащена двойным шарикоподшипником для обеспечения продолжительной жизни карты и эксклюзивной технологией Auto-Extreme с компонентами Super Alloy Power II для превосходной стабильности.