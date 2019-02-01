ASUS Eye Care без рамок

Большинство профессионалов, которые за компьютером работают с разными видами контента, говорят о том, что удобнее всего использовать комплект из двух или даже трех мониторов. Правда, есть одна важная деталь — такой монитор обязан быть с тонкими рамками, чтобы не было ощущения, что картинка прямо разрывается на две части. И новинка под названием ASUS Eye Care, точнее в этой линейке сразу два монитора, обеспечивает вас всем необходимым — здесь действительно минимальные рамки справа, слева и сверху, они позволяют собирать комплект мониторов в один ряд и складывается ощущение, что у вас одно большое полотно для работы. Очень классная реализация, которая позволяет работать с большим комфортом и удовольствием. Цена пока под секретом.