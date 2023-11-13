ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum в Китае стоит больше 8000 долларов

Вчера флагманская видеокарта ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum официально дебютировала в Китае по более чем безумной цене — она стоит больше 8 тысяч долларов. Да, вы всё верно прочитали, больше 8 000 долларов! ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX Platinum — одна из самых дорогих видеокарт, когда-либо созданных в истории человечества, даже с учётом специальных решений для производства голливудских фильмов или работы с объёмной графикой. Правда, стоит напомнить, что её рекомендованная розничная цена в США составляет 3200 долларов, что в два раза дороже референсной карты стоимостью 1600, которая, конечно, не оснащена водяным охлаждением и прочими фишками топового уровня.

В Китае эта видеокарта поступила в продажу только вчера, хотя на рынке она представлена больше двух месяцев, и хотя официальная рекомендованная цена карты составляла 23 000 юаней (это примерно 3200 долларов), фактическая цена в крупных сетях существенно отличается из-за отсутствия прямых поставок. На одном из крупнейших китайских цифровых магазинов стоимость RTX 4090 ROG MATRIX Platinum в настоящее время доходит до отметки в 59 999 юаней или 8230 долларов. Это более чем в два раза дороже региональной рекомендованной цены и в 5 раз дороже рекомендованной цены RTX 4090 в США. Впрочем, нужно понимать, что даже по цене в 3200 долларов видеокарту покупать будут только те, кто уже собрал топовую систему и хочет получить лучшее из того, что есть на рынке. Так что для них разница в цене не имеет значения.
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