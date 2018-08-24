ASUS ProArt PA24AC не стоит своих денег

2018-08-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ProArt PA24AC; [79]
Компания ASUS официально представила монитор для профессионалов ASUS ProArt PA24AC, который на самом деле выглядит как обычный монитор для казуального пользователя. Диагональ здесь 24,1 дюйм, то есть довольно маленький экран получается, плюс разрешение 1920 на 1080 точек. Это же смешно — современный продукт с разрешением FullHD позиционируется как гаджет для профессионалов. Это не выглядит особо интересно, так что работать с изображениями я бы на нем не стал. Да и матрица IPS уже не впечатляет, ведь на рынке есть VA матрицы и они намного лучше подходят. Вероятно, производитель просто немного перепутал свои рекламные направления — новинку нужно показывать как крутой монитор для дома, для просмотра фильмов и общения в социальных сетях. Ничего другого от устройства не требуется.


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