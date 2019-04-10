ASUS ProArt PA27UCX для ценителей качества

Компания ASUS официально представила новый монитор для профессионалов, который получил название ASUS ProArt PA27UCX. Это специализированный продукт для тех, кто хочет получить максимальное качество цветопередачи. Например, если вы фотограф или дизайнер и хотите получить картинку максимальной детализации, то вам этот монитор точно подойдет. Кроме того, у него разрешение 4К при диагонали в 27 дюймов, то есть плотность пикселей очень высокая и можно не переживать о работе с мелкими деталями. Стоимость новинки пока что не называется, но можно с уверенностью говорить, что это будет дорогой гаджет. Ведь другого рода продукции с такими характеристиками нет и за эти функции стоит отдавать свои деньги. Ждем цену для отечественного рынка.