Представлен моноблок Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition, которая получила 27-дюймовый дисплей с разрешением QHD, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 кд/м², 100% охватом цветовой палитры sRGB и регулируемой подставкой.

Новинка также характеризуется корпусом толщиной 13 мм, 10-ядерным процессором Intel Core 5 320 поколения Wildcat Lake с тактовой частотой 4,6 ГГц и графикой Intel Xe3 Graphics, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X-7467, веб-камерой разрешением 5 Мп, звуковой системой Harman 2.0 с мягкой подсветкой, двумя интерфейсами USB-C (до 20 Гбит/с), четырьмя разъемами USB-A до 10 Гбит/с, гигабитным портом Ethernet, разъемом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом для второго SSD M.2, а также комплектными клавиатурой и мышью. Моноблок вышел в китайскую продажу в двух конфигурациях с накопителем вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ по эквивалентной цене в 1130 и 1205 долларов.