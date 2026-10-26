Представлена линейка мониторов DIGMA Progress

Компания DIGMA анонсировала обновленную линейку мониторов Progress, ориентированную на использование в домашних и офисных условиях, а также представила новинку Motion XL, пополнившую семейство DIGMA PRO Motion. В серию Progress вошли шесть устройств с диагоналями 21,5, 23,8 и 27 дюймов, разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Модель Motion XL оснащена 27-дюймовым экраном с разрешением QuadHD, частотой обновления 144 Гц и портом USB-C, поддерживающим Power Delivery. Новая серия DIGMA Progress рассчитана на решение повседневных задач как дома, так и в офисе. Каждая модель получила IPS-матрицу с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц, откликом 1 мс (MPRT) и поддержкой Adaptive Sync. Подобные параметры гарантируют плавную передачу динамичных сцен, поэтому мониторы подходят не только для работы с документами и таблицами, но и для просмотра фильмов, видеоконтента и игр. IPS-матрица обеспечивает точную цветопередачу и широкие углы обзора, что особенно удобно при работе с несколькими окнами и совместном просмотре контента.

В линейку включены шесть моделей: DIGMA Progress 22P601F и 22P602F с диагональю 21,5 дюйма, 24P601F и 24P602F с диагональю 23,8 дюйма, а также 27P601F и 27P602F с диагональю 27 дюймов. В каждой паре первая версия выпускается в черном корпусе, вторая — в белом. Разнообразие размеров экрана дает возможность подобрать монитор под конкретное рабочее место и привычные сценарии эксплуатации. Компактные варианты подойдут для небольших столов, кассовых зон и рабочих мест администраторов, тогда как диагонали 23,8 и 27 дюймов предоставят больше пространства для одновременной работы с несколькими окнами и приложениями. Яркость 27-дюймовых моделей достигает 300 кд/м². Выбор между черным и белым корпусом позволяет согласовать устройство с оформлением рабочего места.