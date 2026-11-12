Представлен игровой монитор AGON PRO AG276QZD2 с QD-LED

Компания AOC показала геймерам новинку — модель AGON PRO AG276QZD2. Это игровой монитор с диагональю 26,5 дюйма, оснащённый прогрессивной QD-OLED-панелью. Частота обновления экрана составляет 280 Гц, а отклик заявлен на уровне 0,03 мс GtG. В устройстве быстрая смена кадров сочетается с богатой цветопередачей, выразительным чёрным цветом и широкими углами обзора. За счёт поддержки NVIDIA G-SYNC устраняются разрывы картинки и снижается эффект подтормаживания. В результате игровой процесс остаётся плавным даже в самых динамичных сценах.

Новинка продолжает премиальную серию игровых мониторов AOC. Модель адресована взыскательным геймерам. Для них важны не только отклик дисплея и плавность изображения, но и высокое качество картинки. Сочетание QD-OLED, высокой частоты обновления и продуманного дизайна делает монитор подходящим для соревновательных шутеров, MOBA и других динамичных дисциплин. Он также хорошо подходит для одиночных игр с насыщенной графикой и для просмотра мультимедийного контента.
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