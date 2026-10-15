На Apple HomeView нельзя посмотреть видео без iPhone

Apple утверждает, что HomeView — «идеальный способ» пользоваться её приложениями для прослушивания музыки и просмотра видео. Однако некоторые популярные сервисы, включая Apple TV, не работают на устройстве напрямую. Чтобы воспользоваться ими, придётся передавать контент с iPhone через AirPlay. Как отмечает издание The Verge, согласно официальным характеристикам HomeView, устройство не поддерживает напрямую Apple TV, аудиокниги Apple Books, Apple Music Classical и Apple News Plus. Для работы с этими сервисами потребуется подключённый iPhone, с помощью которого можно управлять воспроизведением. В компании объясняют это тем, что в первую очередь HomeView предназначен для управления устройствами умного дома, однако конкурирующие умные дисплеи Amazon Echo Show и Google Nest Hub позволяют напрямую воспроизводить видео из Prime Video и YouTube соответственно без необходимости подключать смартфон.

При этом Apple TV фигурирует как минимум на одном рекламном изображении HomeView — о необходимости использовать iPhone для доступа к некоторым приложениям компания упоминает лишь мелким шрифтом на странице анонса устройства. В примечании говорится, что для доступа к определённому контенту и сервисам может потребоваться подписка, некоторые приложения доступны не во всех регионах, а для работы отдельных программ необходим совместимый iPhone, находящийся поблизости и сопряжённый с устройством. Сама Apple пока что это не комментирует.
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