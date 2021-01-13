ASUS ROG Claymore II оснащена съемным цифровым блоком

Клавиатура оснащена переключателями ROG RX Blue со сроком службы до 100 миллионов нажатий. Съемный цифровой блок имеет программируемые клавиши, макросы можно настроить с помощью программного обеспечения. Производитель заявляет, что клавиатура ROG Claymore II нацелена на игроков в MMORPG.
Подключение клавиатуры ASUS ROG Claymore II осуществляется через кабель USB-C или по беспроводной связи 2,4 ГГц.
Игровая клавиатура ROG Claymore II с выключенной подсветкой может проработать до 18 часов, а при включенной автономность составляет 8 часов.
RGB-подсветка реализована для каждой клавиши.
Клавиатура ASUS ROG Claymore II дебютирует во втором квартале этого года.