ASUS ROG Claymore II оснащена съемным цифровым блоком

Вчера компания ASUS на выставке CES 2021 анонсировала механическую игровую клавиатуру ROG Claymore II. Отличительной чертой клавиатуры является съемный цифровой блок, который можно подключить как с левой так и справой стороны клавиатуры.

Клавиатура оснащена переключателями ROG RX Blue со сроком службы до 100 миллионов нажатий. Съемный цифровой блок имеет программируемые клавиши, макросы можно настроить с помощью программного обеспечения. Производитель заявляет, что клавиатура ROG Claymore II нацелена на игроков в MMORPG.

Подключение клавиатуры ASUS ROG Claymore II осуществляется через кабель USB-C или по беспроводной связи 2,4 ГГц.

Игровая клавиатура ROG Claymore II с выключенной подсветкой может проработать до 18 часов, а при включенной автономность составляет 8 часов.

RGB-подсветка реализована для каждой клавиши.

Клавиатура ASUS ROG Claymore II дебютирует во втором квартале этого года.