ASUS ROG Falchion компактная игровая клавиатура

Компания ASUS анонсировала компактную игровую клавиатуру ROG Falchion, предназначенная для активных геймеров.

ROG Falchion - это компактная беспроводная клавиатура, которая также оснащена интерактивной сенсорной панелью слева, которую можно использовать для регулировки громкости или воспроизведения и приостановки музыки.

Панель клавиатуры можно запрограммировать для использования в качестве макроклавиши, а светодиоды RGB внутри сенсорной панели показывают состояние батареи в режиме реального времени.

Компания ASUS заявила о сверхбыстрой задержке в 1 мс при подключении на частоте 2,4 ГГц и до 400 часов автономной работы. Ещё клавиатура оснащена тактильными переключателями Cherry MX RGB.