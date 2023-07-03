ASUS ROG Flow X13 с Ryzen 9 7940HS оценен в $1250

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью ROG Flow X13, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 9 7940HS с тактовой частотой до 5,2 ГГц и графикой AMD Radeon 780M. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5-6400, твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe вместимостью 512 ГБ, 13,4 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, а также сертификацией Pantone и Dolby Vision HDR, веб-камерой разрешением 1080p, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A и USB4 Type-C (с DisplayPort и USB Power Delivery), батареей ёмкостью 75 Втч, зарядкой мощностью 100 Вт, габаритами 299:212:18,7 мм и массой 1,3 кг. Ноутбук уже доступен для покупки по цене в 1250 долларов.