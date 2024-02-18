ASUS ROG Phone 8 Pro провалил тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео, посвященное геймерскому смартфону ASUS ROG Phone 8 Pro. Главным итогом тестирования стал тест на изгиб, который новинка не прошла. Стекло на задней панели не выдержало давления и лопнуло. Также блогер показал внутреннее устройство смартфона, в котором стоит отметить многоуровневую систему охлаждения. Последний пункт, очевидно, очень важен для игрового устройства.

Напомним, что представленный в начале года ASUS ROG Phone 8 Pro оснащается защитой от пыли и воды (степень IP68), 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 2500 нит, поддержкой сенсорного ввода в перчатках и подэкранным сканером отпечатков, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5x, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и OIS), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, настраиваемой мини-светодиодной подсветкой AniMe Vision с 341 светодиодом, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 65 Вт и 15 Вт соответственно, а также адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.