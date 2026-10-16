Глобальную версию Red Magic 12 Pro+ выпустят в начале ноября

Бренд Red Magic объявил, что глобальная версия представленного вчера в Китае флагманского смартфона Red Magic 12 Pro+ дебютирует 3 ноября. Международная версия будет называться Red Magic 12 Pro. Предполагается, что новинка унаследует все характеристики китайской версии.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с максимально частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K м частотой обновления 185 Гц, подэкранную 16-Мп- селфи-камеру, двойную тыльную камеру с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт, систему охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин и систему жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защиту от воды по стандарту IPX8.