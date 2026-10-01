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Huawei представила телеобъектив для смартфона Mate 90 Pro Max

В последние несколько лет китайские производители Android-смартфонов последовали примеру Vivo и начали выпускать дополнительные телеобъективы для своих флагманов. Они позволяют снимать удалённые объекты на расстоянии, которое встроенным камерам смартфонов может только сниться. Сегодня Huawei пошла ещё дальше и представила дополнительный объектив для флагманского Mate 90 Pro Max — это не просто огромный телеобъектив с впечатляющим зумом. Внутри Ruiying Z10 установлен 50-мегапиксельный сенсор формата 1 дюйм с системой цветных фильтров RYYB. Он даже крупнее сенсоров, используемых непосредственно в смартфоне.

Поэтому установка этого объектива не просто улучшает оптику — она фактически полностью меняет возможности камеры. Кроме того, в отличие от предыдущих подобных телеобъективов с фиксированным фокусным расстоянием, Z10 оснащён полноценным зумом с диапазоном 24–240 мм и переменной диафрагмой f/2.0–f/4.5. По сути, это почти самостоятельная камера, которой от смартфона нужны питание, обработка изображения и программное обеспечение. Примечательно, что Huawei разработала Z10 с возможностью прямого подключения к совместимым смартфонам, поэтому для крепления не требуется специальный чехол-переходник. Но главный недостаток Z10 очевиден уже по его размерам — даже по меркам телеобъективов он огромен, так что положить его в карман не получится. Да и стоит этот телеобъектив 900 долларов — дороже некоторых флагманских смартфонов.
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