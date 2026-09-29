Смартфон Vivo X500 Pro появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманских смартфонов X500 Pro и X500 Pro Max, которые первыми на рынке получили топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9600 Pro. Смартфоны оценены от 970 и 1045 долларов соответственно за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что старшая модель имеет в своем оснащении 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, контрастностью до 8000000:1 и частотой обновления от 1 до 144 Гц, 12 или 16 ГБ четырехканальной ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт, тыльную камеру Zeiss c модулями на 50 Мп (датчик оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (оптика ZEISS APO Super Telephoto с диафрагмой f/2.67 и 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, поддержку спутниковой связи BeiDou, стереодинамики и 3D-ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.