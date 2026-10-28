Sony представила сенсор LYTIA 720

Сегодня компания Sony официально анонсировала LYTIA 720 — новый многослойный CMOS-сенсор с разрешением 50 Мп, предназначенный для мобильных устройств. Размер сенсора составляет 1/1,56 дюйма, а размер отдельных пикселей — 1,0 мкм. В новинке используется фирменная технология Ultra High Conversion Gain, которая, по заявлению Sony, позволяет улучшить качество съёмки при слабом освещении. Благодаря ей уровень случайного шума снижается до 50% по сравнению с предыдущим сенсором LYTIA 700. Кроме того, LYTIA 720 сочетает технологию UHCG с Hybrid Frame-HDR, обеспечивая динамический диапазон до 100 дБ. Сенсор также поддерживает запись HDR-видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду с использованием технологии HDR на основе одного кадра.

По словам Sony, новые технологии позволяют получать более качественные фотографии с сохранением деталей в тенях и меньшим количеством пересвеченных участков при съёмке сцен с высокой контрастностью. Изображения при этом должны точнее передавать то, как окружающий мир воспринимает человеческий глаз. Массовые поставки сенсоров Sony LYTIA 720 начнутся в начале следующего месяца, но пока что сложно сказать, когда и какие смартфоны получат этот сенсор. Стоит понимать, что все крупные флагманские релизы в этом году уже прошли — ближайшим запуском остаётся серия Galaxy S27, но смартфоны этой линейки новый сенсор точно не получат, так как их «железо» уже давно оттестировано и готовится к полноценному производству.
Samsung Galaxy F70 5G оценили в 210 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F70 5G, который уже доступен для заказа …
POCO M8x 5G с АКБ на 7900 мАч оценили в 220 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M8x 5G, которая базируется на 4-нанометрово…
Выпущен новый смартфон vivo V80 на Android 17…
Компания vivo представила новый смартфон серии V80. vivo V80 работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 и …
Apple позволяет самостоятельно ремонтировать iPhone 18 Pro…
Компания Apple официально расширила программу самостоятельного ремонта Self Service Repair, добавив в неё…
Vivo Y600i с АКБ на 8000 мАч появился в продаже …
Компания Vivo выпустила в китайскую продажу недавно представленный смартфон Y600i, главной особенностью к…
Apple выплатит владельцам iPhone 250 миллионов…
Компания Apple выплачивает 250 миллионов долларов для урегулирования претензий, связанных с тем, что комп…
Объявлена дата выхода смартфона Vivo T5…
Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo T5 будет представлен в Индии 2 сентября. Производитель показал …
Nothing Phone (2) не получит Android 17…
Компания Nothing опубликовала перечень своих смартфонов, которые не будут обновлены до фирменной прошивки…
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor