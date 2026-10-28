Sony представила сенсор LYTIA 720

Сегодня компания Sony официально анонсировала LYTIA 720 — новый многослойный CMOS-сенсор с разрешением 50 Мп, предназначенный для мобильных устройств. Размер сенсора составляет 1/1,56 дюйма, а размер отдельных пикселей — 1,0 мкм. В новинке используется фирменная технология Ultra High Conversion Gain, которая, по заявлению Sony, позволяет улучшить качество съёмки при слабом освещении. Благодаря ей уровень случайного шума снижается до 50% по сравнению с предыдущим сенсором LYTIA 700. Кроме того, LYTIA 720 сочетает технологию UHCG с Hybrid Frame-HDR, обеспечивая динамический диапазон до 100 дБ. Сенсор также поддерживает запись HDR-видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду с использованием технологии HDR на основе одного кадра.

По словам Sony, новые технологии позволяют получать более качественные фотографии с сохранением деталей в тенях и меньшим количеством пересвеченных участков при съёмке сцен с высокой контрастностью. Изображения при этом должны точнее передавать то, как окружающий мир воспринимает человеческий глаз. Массовые поставки сенсоров Sony LYTIA 720 начнутся в начале следующего месяца, но пока что сложно сказать, когда и какие смартфоны получат этот сенсор. Стоит понимать, что все крупные флагманские релизы в этом году уже прошли — ближайшим запуском остаётся серия Galaxy S27, но смартфоны этой линейки новый сенсор точно не получат, так как их «железо» уже давно оттестировано и готовится к полноценному производству.