Представлен компактный ридер iReader Tango2S

Компания iReader пополнила ассортимент электронных книг моделью Tango2S, главной особенностью которой стал 5,84-дюймовый монохромный дисплей на основе электронной бумаги Carta 1300 с плотностью 300 PPI. По данным производителя, ридеров с таким экраном и такой высокой плотностью пикселей на рынке больше нет. Остальные параметры и цена новинки будут объявлены позже.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Tango2 получил 6,13-дюймовый дисплей Carta 1300 с разрешением 1648:842 точки, поддержку технологии быстрой смены кадров iDisplay 3.0 и уменьшения остаточных изображений iClean 2.0, восьмиядерный чипсет, 8 ГБ ОЗУ 128 ГБ флеш-памяти, динамик, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0 и батарею ёмкостью 3900 мАч.