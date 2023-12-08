ASUS ROG Phone 8 показали на пресс-рендере

Компания ASUS опубликовала изображение геймерского смартфона из серии ROG Phone 8, которая еще не была представлена официально. Отметим блок основной камеры необычной формы и серую расцветку тыльной панели. Ранее в базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования старшей модели ASUS ROG Phone 8 Ultimate. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, операционной системы Android 14 и 24 ГБ оперативной памяти. Смартфон набрал 2235 баллов в одноядерном тесте и 7098 баллов в многоядерном. Также известно о поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Дата официальной презентации пока не раскрывается.