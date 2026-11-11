Samsung готовит новый смартфон с необычным экраном

Согласно новой утечке, компания Samsung разрабатывает смартфон с вертикально выдвижным экраном, который позволит переключаться между двумя форматами изображения. Инсайдер Ice Universe утверждает, что экран устройства сможет менять соотношение сторон с 16:9 на 21:9. Таким образом, пользователь сможет выбирать между более широким и вытянутым по вертикали форматом дисплея. Предполагается, что смартфон получит выдвижной механизм, который будет увеличивать экран вверх. Однако у такой конструкции может оказаться серьёзный недостаток — ограниченная ёмкость аккумулятора. По словам инсайдера, механизм выдвижения займёт значительную часть внутреннего пространства корпуса, что затруднит размещение батареи.

Ещё в июне появилась информация, что Samsung планирует представить свой первый смартфон с выдвижным экраном в первой половине 2028 года — устройство может выйти под названием Galaxy Z Slide. При этом компания также зарегистрировала торговую марку Galaxy Z Roll, которая может стать альтернативным названием новинки. Опубликованный ранее в этом году патент Samsung также свидетельствует о том, что компания изучает возможность создания смартфонов с экраном, выдвигающимся вбок. Аналогичные разработки ведут и другие производители — в частности, vivo, по слухам, также работает над смартфоном с вертикально выдвижным дисплеем. Но он очень сложен в техническом плане и будет иметь ограниченный ресурс шарнира для смены формата дисплея.
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