Samsung готовит новый смартфон с необычным экраном

Ещё в июне появилась информация, что Samsung планирует представить свой первый смартфон с выдвижным экраном в первой половине 2028 года — устройство может выйти под названием Galaxy Z Slide. При этом компания также зарегистрировала торговую марку Galaxy Z Roll, которая может стать альтернативным названием новинки. Опубликованный ранее в этом году патент Samsung также свидетельствует о том, что компания изучает возможность создания смартфонов с экраном, выдвигающимся вбок. Аналогичные разработки ведут и другие производители — в частности, vivo, по слухам, также работает над смартфоном с вертикально выдвижным дисплеем. Но он очень сложен в техническом плане и будет иметь ограниченный ресурс шарнира для смены формата дисплея.