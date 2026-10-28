Motorola представила смартфон Moto G47 Power с ёмкой батареей

Motorola представила новый смартфон под названием Moto G47 Power. Стоит сразу отметить, что это не преемник Moto G47, который был выпущен в апреле, а совершенно новая модель семейства. Главным отличием стала увеличенная ёмкость аккумулятора — вместо 5200 мАч новинка получила батарею на 7000 мАч. Мощность проводной зарядки увеличилась с 20 до 30 Вт, также предусмотрена обратная проводная зарядка мощностью 6 Вт, позволяющая подзаряжать другие устройства. По заявлению Motorola, Moto G47 Power способен проработать до 78 часов на одном заряде, однако увеличенная батарея сказалась на габаритах и весе. Толщина корпуса составляет 8,89 мм, а масса — 215 грамм, что довольно много. Для сравнения, обычный Moto G47 имеет толщину 7,9 мм и весит 191 грамм.

В остальном характеристики практически не изменились. Смартфон оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604х720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит в режиме повышенной яркости. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного накопителя составляет 128 ГБ. Других конфигураций памяти не предусмотрено, но пользователи могут установить карту microSD для расширения хранилища. Основная камера получила разрешение 108 Мп, а дополнительный модуль на 2 Мп предназначен для макросъёмки. Интересно, что Motorola Moto G47 Power сохранил разъём для наушников 3,5 мм, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.
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