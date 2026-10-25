OnePlus Ace 7 Pro получит настраиваемую подсветку

Компания OnePlus опубликовала новые подробности о смартфоне Ace 7 Pro, который будет представлен 29 октября. Производитель подтвердил наличие расцветки Windbreaker, корпуса с металлической боковой рамкой с текстурированной поверхностью, настраиваемой световой подсветки, скрытого воздухозаборника, батареи Glacier ёмкостью 9000 мАч (автономность до 7 часов игры при 185 fps или до 24 часов воспроизведения локального видео), поддержки быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт, поддержки обходной зарядки, двухканальной системы охлаждения с вентилятором, а также 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,74 ГГц, графическим адаптером Adreno 840 и нейронным ускорителем Hexagon.

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