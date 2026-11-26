Samsung Galaxy S27 Ultra будет поддерживать 60-Вт зарядку

В базе данных датского регулятора UL Demko обнаружилось упоминание флагманского смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Ведомства подтверждает, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт (20 В 3 А). То есть, скорость зарядки останется на том же уровне, что и в текущем Galaxy S26 Ultra. При этом новому флагману приписывают наличие аккумулятора ёмкостью около 5700 мАч, в то время как Galaxy S26 Ultra имеет батарею на 5000 мАч. Galaxy S27 Pro, Galaxy S27+ и Galaxy S27 будут поддерживать зарядку мощностью 60 Вт, 45 Вт и 25 Вт соответственно.