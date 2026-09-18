Раскрыты характеристики флагмана Huawei Mate 90

Ожидается, что флагманская серия смартфонов Huawei Mate 90 дебютирует в октябре текущего года, а теперь в интернете появились новые сведения о характеристиках старшей модели Mate 90 Pro Max. Это топовая версия во флагманской линейке, которая даст пользователям наибольшее количество технологий и преимуществ. По словам инсайдера Smart Pikachu, Huawei Mate 90 Pro Max получит процессор Kirin 9050 Pro, который также используется в недавно представленном складном смартфоне Mate XT 2 Ultimate Design с тройным экраном.

Также сообщается, что смартфон оснастят OLED-дисплеем нового поколения с двухслойной конструкцией — обычно это позволяет существенно повысить ресурс эксплуатации и при этом повысить яркость дисплея по всей площади. Более того, для устройства якобы будет доступна опциональная защитная плёнка с функцией защиты от посторонних взглядов. Но пока что не совсем понятно — «плёнка» это просто плёнка поверх экрана или дополнительный слой внутри дисплея. Основная камера Huawei Mate 90 Pro Max, по слухам, получит перископический телефотомодуль на 200 Мп и обновлённую сверхширокоугольную камеру. Кроме того, смартфону приписывают новую версию фирменной системы обработки изображений Red Maple. Также будущему флагману Huawei приписывают основной сенсор тыльной камеры размером почти 1 дюйм, что должно положительно сказаться на качестве мобильной фотографии. Но, конечно, на данный момент это просто слухи от инсайдеров из Китая.