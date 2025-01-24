ASUS ROG Phone 9 FE получит продвинутую камеру

Профильный ресурс 91mobiles опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках игрового смартфона ASUS ROG Phone 9 FE (Fan Edition), который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат похож на обычный ROG Phone 9 с матовым корпусом и тройной основной камерой с фирменным логотипом.

Что до технических параметров, устройству приписывают наличие 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймового экрана AMOLED LTPO с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления до 185 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 с OIS), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальной камеры разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержки 65-Вт проводной и беспроводной зарядки, двух стереодинамиков Hi-Res Audio, адаптера Wi-Fi 7 и предустановленной ОС Android 15.
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