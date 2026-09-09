Официально: смартфон OnePlus N6 Lite готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Индии будет представлен смартфон OnePlus N6 Lite. Производитель подтвердил наличие крупного плоского экрана и ёмкого аккумулятора. Технические подробности устройства пока не раскрываются.

Напомним, что июле был выпущен бюджетный смартфон OnePlus N6x, который получил 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex, 4 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит в режиме HBM, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 15-Вт проводной, 5-Вт обратной проводной и обходной зарядок, 13-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеру, защиту от брызг и пыли по стандарту IP64, а также корпус толщиной 8,65 мм и массой 214 граммов.