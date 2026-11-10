Ультратонкий Huawei Mate 70 Air подешевел до 410 долларов

Компания Huawei сильно снизила цену на ультратонкий смартфон Mate 70 Air, который вышел год назад. Версия с 512 ГБ флеш-памяти обойдется на китайской площадке JD.com в эквивалент 410 долларов с учетом местной субсидии. На старте продаж данная конфигурация стоила 730 долларов.

Напомним, что Mate 70 Air оснащается корпусом толщиной всего 6,6 мм, фирменной платформой Kirin 9020A, защитой от воды и пыли IP68 и IP69, 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1320 точек, адаптивной кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп ( (телеобъектив RYYB и OIS) и 8 Мп (сверхширик), многоспектральным датчиком, селфи-камерой разрешением 10,7 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, двусторонней спутниковой связью Beidou и симметричными стереодинамиками.