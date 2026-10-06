Представлен недорогой смартфон vivo Y32 с отличной батареей

Компания vivo без лишнего шума представила новый недорогой смартфон Y32, разместив устройство на официальном сайте без громких анонсов и презентаций. Новинку не стоит путать с одноимённой моделью 2021 года — просто компания решила повторно использовать название спустя несколько лет, хотя причины такого решения остаются неизвестными (можно было бы просто изменить цифру в названии, чтобы не путать пользователей неймингом). Новый vivo Y32 получил 6,87-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 720х1592 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а рядом с ней установлен дополнительный 2-мегапиксельный сенсор, предназначение которого производитель не уточняет, но, вероятно, он отвечает за глубину резкости в портретных снимках. А для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт. При этом новый смартфон работает на процессоре Unisoc T7300, который дополнен 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Накопитель можно расширить с помощью карты памяти, но другого объёма у модели нет — только 128 ГБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания, плюс vivo Y32 будет доступен в расцветках Twilight Red и Sunset Orange, что довольно нетипично для бренда. Ещё корпус защищён от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69, работает новинка на Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.