Смартфон iQOO 16 выйдет в конце сентября

Компания iQOO объявила, что компактный планшет iQOO Pad Ultra и флагманский смартфон iQOO 16 будут представлены в Китае в конце этого месяца. По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, планшет оснастят 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с узкими рамками, 2-нанометровой топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, системой активного охлаждения со встроенным вентилятором, батареей ёмкостью 9000 мАч, а также расцветками Ender Black и Star Armor Silver.

Что касается iQOO 16, то ему приписывают наличие топового 2K-экрана, того же флагманского процессора, тройной тыльной камеры с модулями разрешением по 50 Мп, аккумулятора ёмкостью 8400 мАч и поддержки 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок.