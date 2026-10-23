Huawei Pura 90 Plus уже доступен для предзаказа

Напомним, что этим летом был выпущен смартфон HUAWEI Pura 90s Pro с 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фирменным 5-нанометровым процессором Kirin 9030S с тактовой частотой до 3 ГГц, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Ultra Lighting с регулируемой светосилой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также модемом 5G.