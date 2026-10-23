Huawei Pura 90 Plus уже доступен для предзаказа

Компания Huawei начала принимать предварительные заказы на смартфон Pura 90 Plus в Китае, а также раскрыла дизайн грядущей новинки. Аппарат получит дизайн в стиле остальных смартфонов из серии Pura 90 и расцветку Sunset Purple. При этом данная модель будет отличаться скруглёнными рамками тыльной панели. Технические параметры Pura 90 Plus пока не раскрыты.

Напомним, что этим летом был выпущен смартфон HUAWEI Pura 90s Pro с 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фирменным 5-нанометровым процессором Kirin 9030S с тактовой частотой до 3 ГГц, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Ultra Lighting с регулируемой светосилой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также модемом 5G.
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