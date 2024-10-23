ASUS ROG Phone 9 Pro показали на фото

Компания ASUS объявила, что презентация флагманских игровых смартфонов серии ROG Phone 9 состоится 19 ноября. Производитель подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Также в сети появились фотографии разобранной старшей модели и качественные рендеры базовой модели. Судя по изображениям, дизайн новинки унаследуют от предыдущего поколения. Отметим две компактные батареи, а между ними материнскую плату. Та же самая компоновка элементов была и у предшественника. Задняя панель состоит из основной камеры с тремя модулями и привычной светодиодной подсветки.