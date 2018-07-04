ASUS ROG STRIX 1180 доступна для предзаказа за 1500$

Графический процессор: GT104

3584 CUDA ядер

Тип памяти: GDDR6 Micron - новая архитектура

Объем памяти: 16 ГБ

Шина памяти: 256-бит

Скорость памяти: 14,0 Гбит / с

Вьетнамский магазин разместили видеокарту ASUS ROG STRIX 1180 для предзаказа в их онлайн магазине.Данный магазин утверждает, что 28 сентября поступит и будет продаваться видеокарта построенная на 12-нанометровом техпроцессе Pascal с более быстрой графической памятью (GDDR6).