ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4090 выполнена в белоснежно белом цвете

Очень часто можно услышать мнение пользователей о том, что современные видеокарты выглядят слишком однообразно — производители выпускают предпочтительно черные модели с различными красными и RGB-акцентами, так что пользователь в большей степени покупает характеристики, а не дизайн. И хотя это вполне логично, ведь дизайн не даёт вам никакой производительности, для некоторых пользователей важно иметь красивые комплектующие, чтобы наслаждаться внешним видом устройства в системе. И специально для них была представлена видеокарта ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4090 в белом цвете корпуса — она выглядит очень дорого и стильно, обладает достаточно внушительной производительностью и подойдёт для абсолютно любой игровой системы.

Стоит отметить, что производитель не просто раскрасил кожух системы охлаждения в белый цвет. На самом деле рамка, которая крепит радиатор и систему охлаждения к печатной плате, тоже выполнена из белого материала, вентиляторы собраны из белого пластика и на корпусе имеется специальная панель с подсветкой. Таких видеокарт на рынке просто нет — конкуренты пока что не спешат выпускать нечто подобное, так как понимают, что белую видеокарту купят далеко не все, ведь это более специфический цвет, нежели чёрный. При этом в плане характеристик ASUS ROG STRIX GeForce RTX 4090 абсолютно такая же, как и другие видеокарты компании с такими же параметрами, а значит, пользователь платит только за стильный дизайн в данном случае.
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