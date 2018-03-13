ASUS ROG Strix Flare стоит 175 евро

Официально анонсирована клавиатура ASUS ROG Strix Flare, которая подойдет для настоящего геймера. Это насколько крутой продукт, что уже по фотографии устройства можно понять для кого его создавали. Клавиатура механическая, конечно же, внутри установлены переключатели Cherry MX Red, плюс есть вариант на коричневых, синих и черных переключателях. Стоимость составляет 175 евро, это довольно большая сумма, но за эти деньги вы получаете крутой продукт с шикарным набором функций и возможностей. Думаю, для фанатов бренда это отличная новость, теперь на столе может находится еще более крутой вариант игровой периферии с подсветкой и прочими бонусами. Хотя, за 175 евро можно любую клавиатуру купить, у некоторых пользователей видеокарты стоят примерно как этот девайс для ввода. Будет ли гаджет популярным?