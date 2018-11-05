ASUS ROG Strix XG32VQR со странными характеристиками

Официально представлен новый игровой монитор ASUS ROG Strix XG32VQR, который порадует вас как дизайном, так и своими характеристиками. Диагональ монитора составляет 31,5 дюйма, хотя по названию все подумали, что здесь 32 дюйма диагонали. Разрешение при этом составляет 2560 на 1440 точек, то есть 2К. Почему у современного монитора с диагональю больше 30 дюймов нет 4К разрешения? Это хороший вопрос, жаль на него никто не ответит. Зато здесь есть изогнутый дисплей, чтобы вы могли охватить взглядом сразу всю площадь дисплея. Проблема лишь в том, что и на ровном экране вы могли бы это сделать без особого труда, это не настолько большая диагональ, чтобы вертеть головой. Зато выглядит продукт стильно — подсветка, интересный дизайн тыльной панели, которую вы увидите раза два в своей жизни.